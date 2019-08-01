28-летний сириец с мечом напал на своего соседа по квартире в немецком городе Штутгарт. Пострадавший был гражданином Германии, однако приехал в страну из Казахстана.
Мужчины поссорились в день, когда мигрант из Сирии должен был переезжать, передаёт
После убийства подозреваемый сел на велосипед и уехал с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов нашли его при помощи вертолёта. В настоящий момент он находится под арестом.
Ранее News.ru писал, что максимальный уровень террористической угрозы установлен в итальянской столице. Полиция Рима разыскивает сирийца, который готовился устроить теракт.