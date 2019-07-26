Фото: David Stockman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Установившаяся над Европой африканская жара заставила закрыть знаменитый брюссельский монумент, символ бельгийской столицы — Атомиум. Температура в металлических шарах-атомах, изображающих фрагмент молекулы железа, стала слишком высокой.

До этого существующий с 1958 года Атомиум закрывали дважды: из-за затопления водой и поломки лифта.

Как отмечает телеканал RTBF, температура внутри сооружения поднялась выше 37 градусов, что сделало нахождение там туристов небезопасным, поэтому дирекция приняла решение закрыть Атомиум для посетителей.

В Бельгии 26 июля был побит исторический температурный рекорд, воздух в одном из регионов прогрелся до плюс 41,8 градуса.

Ранее News.ru писал о том, что экстремальная жара, установившаяся в Европе, привела к остановке реакторов ряда атомных станций. Из-за рекордно высокой температуры французской компании Électricité de France, которая генерирует около 3/4 электроэнергии для страны, пришлось уменьшить выработку. Атомная электростанция приостановила два реактора, а в ближайшее время планирует наполовину снизить мощность ещё.

 

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