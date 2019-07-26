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Заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко заявил, что откровенно одетые женщины напоминают проституток. В ответ на это украинки запустили флешмоб, в котором показали, что им нельзя указывать.

По мнению чиновника, прилично одетые девушки никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников. В ответ гражданки Украины начали выкладывать свои фотографии в социальных сетях с хештегом # забулазапитатиуМарченка (забыла...