Установившаяся над Европой африканская жара заставила закрыть знаменитый брюссельский монумент, символ бельгийской столицы — Атомиум. Температура в металлических шарах-атомах, изображающих фрагмент молекулы железа, стала слишком высокой.
До этого существующий с 1958 года Атомиум закрывали дважды: из-за затопления водой и поломки лифта.
Как отмечает телеканал
В Бельгии 26 июля был побит исторический температурный рекорд, воздух в одном из регионов прогрелся до плюс 41,8 градуса.
Ранее News.ru писал о том, что экстремальная жара, установившаяся в Европе, привела к остановке реакторов ряда атомных станций. Из-за рекордно высокой температуры французской компании Électricité de France, которая генерирует около 3/4 электроэнергии для страны, пришлось уменьшить выработку. Атомная электростанция приостановила два реактора, а в ближайшее время планирует наполовину снизить мощность ещё.