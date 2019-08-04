Сильный ветер повалил в Одессе свыше 20 деревьев и привёл к обрыву проводов электросетей. Кроме того, из-за урагана упала опора ЛЭП.
В данный момент городские службы ликвидируют последствия разгула стихии, передаёт портал 048.ua.
Всего в результате непогоды, по информации КП «Одесгорсвет», за последние сутки выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения, — говорится в сообщении.
Поваленные деревья и обрыв электросетей: в мэрии рассказали о последствиях непогоды в Одессе