https://static.news.ru/photo/03d0a526-b6a0-11e9-ae7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Сильный ветер повалил в Одессе свыше 20 деревьев и привёл к обрыву проводов электросетей. Кроме того, из-за урагана упала опора ЛЭП.

В данный момент городские службы ликвидируют последствия разгула стихии, передаёт портал 048.ua .

Всего в результате непогоды, по информации КП «Одесгорсвет», за последние сутки выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения, — говорится в сообщении.

Поваленные деревья и обрыв электросетей: в мэрии рассказали о последствиях непогоды в Одессе



Вчера Одессу накрыла непогода #одесса #горсовет #непогода https://t.co/OjJDD5pv8u pic.twitter.com/jF0xLNEWh7 — Одесса 048.ua (@odessa048ua) August 4, 2019

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