Фото: АГН «Москва»

Сильный ветер повалил в Одессе свыше 20 деревьев и привёл к обрыву проводов электросетей. Кроме того, из-за урагана упала опора ЛЭП.

В данный момент городские службы ликвидируют последствия разгула стихии, передаёт портал 048.ua.

Всего в результате непогоды, по информации КП «Одесгорсвет», за последние сутки выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения, — говорится в сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что один человек погиб во время тропического шторма в северо-восточной части Вьетнама. Стихия бушует в провинциях Куангнинь и Тханьхоа.

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