https://static.news.ru/photo/0b98f1bc-b463-11e9-960c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Белорусские пограничники задержали жителя Тюмени, который в поисках лучшей жизни 30 июля пытался незаконно проникнуть в Европейский союз.

В пункте пропуска «Буг» пограничники задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу на грузовом поезде. Пограничный наряд, осматривая грузовой состав сообщением «Брест — Малашевичи», обнаружил неизвестного. Мужчина спрятался под вагоном и выжидал, пока поезд начнёт движение, чтобы незаметно на него забраться, — говорится в сообщении на сайте государственного пограничного комитета Белоруссии.

С собой у задержанного были только паспорт и сменные вещи. Россиянин пояснил, что спланировал нарушение границы с целью поиска лучших условий жизни в странах ЕС. Правонарушитель привлечён к административной ответственности. Теперь ему грозят штраф и депортация.

Ранее News.ru писал, что житель Львова попытался незаконно пересечь границу между Украиной и Польшей, пригнувшись возле окна паспортного контроля. В результате 34-летний украинец, который хотел гуськом пройти через стойку для проверки документов, был замечен инспектором. Мужчина был задержан.