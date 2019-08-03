https://static.news.ru/photo/ddbe7c90-b605-11e9-bb6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Журналисты из Швеции раскритиковали сериал Netflix «Очень странные дела» за обилие стереотипов. В частности, сотрудникам СМИ не понравилось, как в ленте показаны русские.

В американском кинематографе до начала 90-х годов учёные, военные или боксёры из России выступали в качестве антагонистов, ненавистников свободы. Однако после распада СССР русские ненадолго снова стали добрыми персонажами.

По мнению журналистов, в этот период США были заинтересованы в переводе РФ на рыночные условия.

В третьем сезоне сериала советских граждан показали «полными скотами», уверены в Швеции. При этом среди них встречаются «милые» персонажи, которые мечтают о том, чтобы приобщиться к благосостоянию «страны возможностей», сообщает Flamman .

Как ранее писал News.ru, стриминговая платформа Netflix сообщила, что третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд. За четыре дня новые эпизоды посмотрели с более чем 40,7 млн аккаунтов.