Экс-федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал политику президента США Дональда Трампа. Он обвинил главу Белого дома в разрушении мировой экономической системы.
По его мнению, лидер Штатов «даже друзьям и союзникам» указывает, что делать в той или иной области, пишет издание
Если сказать откровенно, это означает, что ему нужны не партнёры, а вассалы, — заявил Шрёдер.
Кроме того, бывший канцлер возмутился словами посла США в Германии Ричарда Гренелла. Дипломат критически отозвался про оборонный бюджет ФРГ.
Как смеет американский посол открыто критиковать германский оборонный бюджет или атаковать автомобильную промышленность, — добавил Шрёдер.
Говоря о современном положении дел в мире, политик заявил, что «на одной стороне находятся по-прежнему мощные США, на другой — полная сил Азия, в которой доминирует Китай».
Ранее News.ru сообщал, что Шрёдер назвал воссоединение Крыма с Россией законным. По его мнению, событие имеет под собой «правовую основу, оно было совершено с одобрения населения».