https://static.news.ru/photo/ffddf076-9fd5-11e9-8920-fa163e074e61_1024.jpg Фото: White House/Global Look Press

Экс-федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал политику президента США Дональда Трампа. Он обвинил главу Белого дома в разрушении мировой экономической системы.

По его мнению, лидер Штатов «даже друзьям и союзникам» указывает, что делать в той или иной области, пишет издание Handelsblatt .

Если сказать откровенно, это означает, что ему нужны не партнёры, а вассалы, — заявил Шрёдер.

Кроме того, бывший канцлер возмутился словами посла США в Германии Ричарда Гренелла. Дипломат критически отозвался про оборонный бюджет ФРГ.

Как смеет американский посол открыто критиковать германский оборонный бюджет или атаковать автомобильную промышленность, — добавил Шрёдер.

Говоря о современном положении дел в мире, политик заявил, что «на одной стороне находятся по-прежнему мощные США, на другой — полная сил Азия, в которой доминирует Китай».

Ранее News.ru сообщал, что Шрёдер назвал воссоединение Крыма с Россией законным. По его мнению, событие имеет под собой «правовую основу, оно было совершено с одобрения населения».