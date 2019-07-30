https://static.news.ru/photo/ea62fae2-b2fa-11e9-9ea0-fa163e074e61_660.jpg Глава Министерства обороны Молдавии Павел Войку на заседании кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости

Новый министр обороны Молдавии Павел Войку пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить страну. Об этом сообщил молдавский президент Игорь Додон.

Он (Войку. — News.ru) пригласил министра Шойгу посетить Молдавию. Возможно, на каком-то этапе у него будет время, — цитирует Додона ТАСС .

Президент Молдавии также выразил надежду на визит главы российского военного ведомства «на День Победы или на другое мероприятие».

По информации Игоря Додона, подобных мероприятий с участием министров обороны России и Молдавии не было больше десяти лет, в связи с чем накопилось много вопросов в области безопасности.

Как писал News.ru, ранее Павел Войку поблагодарил Россию за помощь «в деблокации политического кризиса» и отметил важность партнёрских отношений. Такое заявление он сделал во время переговоров с Сереем Шойгу.