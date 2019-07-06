Депутат сената Италии Мануэль Вескови заявил, что считает анекдотом отказ журналисту российского государственного СМИ Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы.
По его словам, мероприятия с подобной тематикой должны быть открыты для посещения всеми людьми. Более того, важно наличие на них участников, не разделяющих взгляды организаторов, передаёт
Журналистская конференция, которая не позволяет аккредитоваться средству массовой информации, мне кажется анекдотом, — подчеркнул он.
Парламентарий добавил, что суть прессы — выражение различных мнений. Исключение какого-либо издания выглядит как дискриминация.
Ранее News.ru писал, что организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая должна состояться 10–11 июля в Лондоне, отказались выдать аккредитацию корреспонденту агентства Sputnik. В ответе, который получил журналист, было сказано, что его заявка отклонена по «рекомендации Дженни».