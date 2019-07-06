https://static.news.ru/photo/68caa668-a01e-11e9-8859-fa163e074e61_1024.jpg Мануэль Вескови Фото: Manuel Vescovi/facebook.com

Депутат сената Италии Мануэль Вескови заявил, что считает анекдотом отказ журналисту российского государственного СМИ Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы.

По его словам, мероприятия с подобной тематикой должны быть открыты для посещения всеми людьми. Более того, важно наличие на них участников, не разделяющих взгляды организаторов, передаёт РИА Новости .

Журналистская конференция, которая не позволяет аккредитоваться средству массовой информации, мне кажется анекдотом, — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что суть прессы — выражение различных мнений. Исключение какого-либо издания выглядит как дискриминация.

Ранее News.ru писал, что организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая должна состояться 10–11 июля в Лондоне, отказались выдать аккредитацию корреспонденту агентства Sputnik. В ответе, который получил журналист, было сказано, что его заявка отклонена по «рекомендации Дженни».