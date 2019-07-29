https://static.news.ru/photo/a69a9df2-b1d2-11e9-b0e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ssu.gov.ua

Полномочия Службы безопасности Украины (СБУ) в сфере выявления иностранных шпионов, которые действуют на территории страны, будут расширены. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

По его словам, функции контрразведки ведомства будут усилены в рамках реформирования силовых структур.

Борьба со шпионской деятельностью на Украине — это ключевая функция, которую они должны выполнять, — заявил Данилюк в интервью 24 каналу .

Он также отметил, что СБУ будут освобождать от функций, «которые не присущи ей». Секретарь СНБО отметил, что имеется в виду «экономика, борьба с коррупцией, — это искусственные временные функции, которые нужно убирать».

Аналогичного мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, уточнил Данилюк. Для корректировки полномочий СБУ «нужно принять ряд законов», рабочая группа уже приступила к формированию документов.

Ранее, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки женщину. Эту должность заняла Екатерина Сляднева, которая раньше работала в киевской прокуратуре.