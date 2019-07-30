Мэр Запорожья Владимир Буряк находится в статусе свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей во время выборов в Верховную раду Украины. Служба безопасности страны вызвала его на допрос.
Также следственные мероприятия будут проходить в отношении заместителей политика и других людей, которые могли бы дать показания, передаёт «
Повестки выписаны на 2 августа.
Ранее News.ru писал, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Покушение на совершение госизмены» в связи с намерением украинского канала провести телемост с Россией. На допрос вызван собственник и сотрудники канала. Сотрудники прокуратуры готовят ходатайство об аресте активов украинского телеканала NewsOne.