https://static.news.ru/photo/8a99639e-a891-11e9-b9dc-fa163e074e61_1024.jpg ЗРК «Бук» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук». Из орудия такого типа, как считается, в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines.

На специально организованном брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков продемонстрировал видео, на котором по Донецку на неизвестные перевозят ЗРК «Бук».

Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер, — цитируют Маякова « Украинские новости ».

По его словам, тягач принадлежал одному из предприятий Донецка. Личность водителя была установлена, задержали его три года спустя, когда тот пересекал границу Украины с Россией. Сейчас, как утверждает замначальника главка СБУ, мужчина отбывает наказание.

Маяков отметил, что сейчас следователи устанавливают причастность к ЧП в Донбассе ещё 150 человек.

Всех, причастных к транспортировке «Бука» будут судить за терроризм, уточнил он.

Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане нескольких государств.

Украина и ряд европейских стран считают, что самолёт был сбит повстанцами в Донбассе с помощью системы противовоздушной обороны «Бук». Россия настаивает на том, что это была роковая ошибка украинских военных.

Ранее, как писал News.ru, СБУ объявила о поимке бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха. По данным силовиков, он является одним из важнейших свидетелей по делу о крушении пассажирского лайнера.