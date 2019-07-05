https://static.news.ru/photo/f678a754-9f0f-11e9-b887-fa163e074e61_1024.jpg Фото: SecurSerUkraine/Facebook

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании сотрудника одного из предприятий госконцерна «Укроборонпром». По данным украинских силовиков, он работал на военную разведку России.

По данным ведомства, житель Запорожья был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ в Крыму. Он получил позывной Стриж и за вознаграждение собирал и передавал российским спецслужбам информацию о функционировании предприятий украинского ОПК, а также о социально-политической обстановке в Запорожье.

Данные шпион передавал через отработанные каналы электронной связи, а также во время личных встреч на территории России и Белоруссии. Мужчину задержали при попытке пересечь государственную границу Украины. При нём были обнаружены материалы разведывательного характера, сообщается на сайте СБУ.

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