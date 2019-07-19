https://static.news.ru/photo/0158981e-aa50-11e9-8eff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая финансировала сепаратистов в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) в течение двух лет. Об этом заявили в пресс-службе украинской спецслужбы.

По данным СБУ, сотрудники расположенного на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области «Снежнянского машиностроительного завода», являющегося подразделением группы «Мотор Сич», «разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и ДНР», говорится на сайте службы .

В результате в Центробанк ДНР поступали платежи завода в форме уплаты непредвиденных украинским законодательством «налогов и других обязательных платежей».

Как отмечают в СБУ, за 2015 год завод уплатил в бюджет ДНР более 32 млн рублей. Кроме этого, предприятие передавало на безвозмездной основе товарно-материальные ценности для нужд министерства доходов и сборов непризнанной республики.

СБУ заподозрила директора и начальника финансового отдела «Снежнянского машиностроительного завода» в финансировании терроризма.

Ранее команда украинских журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал о том, что «Мотор Сич» поставляет детали для двигателей в Россию, несмотря на запрет экспорта товаров военного назначения с 2014 года.

В публикации отмечается, что в 2015-2017 годы российская компания «Борисфен» якобы получила подрядов более чем на $3,5 млн, а «Мотор Сич» якобы занималась обслуживанием и модернизацией двигателей самолётов спецотряда «Россия».

Как писал News.ru, вопрос контроля над единственным на Украине производителем авиационных двигателей — компанией «Мотор Сич» — снова пытаются оспорить. Зарегистрированная на Британских Виргинских островах китайская Skyrizon Aircraft и украинский «Укроборонпром» сделали запрос в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций известного предприятия. Авиастроительная компания, которая была акционирована в начале 1990-х годов, может стать отчасти китайской.