Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что на данный момент не зафиксировано случаев вмешательства Кремля в предстоящие выборы в Верховную раду.
Он подчеркнул, что ведомство готово противодействовать атакам, передаёт «
По его словам, силовики заранее готовились к возможному влиянию и отрабатывали на учениях способы противостояния. На мероприятиях они защищали инфраструктуру, которая целиком скопирована с систем Центризбиркома.
Поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены и сможем достаточно эффективно им противостоять, — подчеркнул он.
Как писал News.ru, двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы, переведены в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.