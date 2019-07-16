https://static.news.ru/photo/1459fbe2-a7d5-11e9-b781-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что на данный момент не зафиксировано случаев вмешательства Кремля в предстоящие выборы в Верховную раду.

Он подчеркнул, что ведомство готово противодействовать атакам, передаёт « Интерфакс ».

По его словам, силовики заранее готовились к возможному влиянию и отрабатывали на учениях способы противостояния. На мероприятиях они защищали инфраструктуру, которая целиком скопирована с систем Центризбиркома.

Поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены и сможем достаточно эффективно им противостоять, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы, переведены в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.