Самолёт, на борту которого находилась тур-команда американской певицы Pink, загорелся при посадке в аэропорту Дании.
Инцидент произошёл в городе Тирструп. Воздушное судно совершало рейс из Осло, где накануне прошёл концерт артистки. Всего на борту было десять человек, однако самой исполнительницы там не было.
Представитель компании — организатора концерта Клаус Висбю сообщил, что никто не пострадал, поэтому очередное выступление певицы не отменят, сообщает издание
Как ранее писал News.ru, самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в российскую столицу. Причиной стал пожар в багажном отсеке лайнера.