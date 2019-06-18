https://static.news.ru/photo/6a3c3ac8-9148-11e9-91a8-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на Украине из-за коррупции солдат гибнет не меньше, чем из-за войны. По его словам, к человеческим потерям приводят масштабные хищения в оборонном комплексе.

Так политик прокомментировал скандал в «Укроборонпроме», связанный с людьми, близкими к бывшему президенту Украины. Порошенко и других причастных к хищениям надо «посадить в тюрьму», заявил Саакашвили в эфире телеканала Newsone .

Страна, где крадут у военных — это самая болезненная тема. Где не просто крадут у военных, а из-за этих краж — смерти людей. Не только враг убивает солдат. Коррупция на Украине убивает не меньше солдат. Это грустная история, — считает политик.

Ранее News.ru сообщал, что законопроект, частью которого является ликвидация госконцерна «Укроборонпром», зарегистрирован в Верховной раде Украины. Документ подан несколькими народными депутатами. Авторы инициативы считают, что компания неэффективно управляет входящими в её состав предприятиями. Из-за этого вооружённые силы недополучают продукцию, а организация теряет инвестиционную привлекательность.