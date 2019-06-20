https://static.news.ru/photo/930f979a-9398-11e9-b468-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с заявлением к полицейским Тбилиси. Силовики в настоящий момент пытаются остановить вторжение протестующих граждан в здание парламента страны.

Полицейские должны перестать подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и встать на сторону участников акции протеста. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook .

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария уже назвал происходящее у стен парламента «штурмом государственных институций».

Ранее News.ru сообщал, что участники проходящего в Тбилиси митинга за отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа закавказского государства. Как заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, акция продолжится до тех пор, пока Кобахидзе не уйдёт в отставку. По его словам, организаторы митинга также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и руководителя СГБ Вахтанга Гомелаури.