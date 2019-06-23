https://static.news.ru/photo/31b0386a-9541-11e9-a776-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени. Он использовал столь нелестную оценку, комментируя события в Тбилиси.

Вы меня простите, вы знаете, что происходит в Грузии сейчас. Там в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца. Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодёжь выступила, — пытался аргументировать свою мысль Саакашвили в эфире телеканала « 112 Украина ».

Политик также решил помочь туристической отрасли Грузии, пригласив для отдыха на родину украинцев. По его словам, тем самым жители Незалежной заменят россиян. Саакашвили пообещал провести переговоры с руководителями украинских авиакомпаний, у которых сейчас «нечеловеческие цены». Нормальные условия для поездок украинцев в Грузию политик запросил и у туроператоров Украины.

Ранее News.ru сообщал, что основатель крупнейшего в Грузии «ТВС банка» Мамука Хазарадзе готов профинансировать 10 чартерных авиарейсов грузинской авиакомпании Airzena — Georgian Airways из Киева в Тбилиси. Таким образом он хочет оказать помощь туристической отрасли страны. Он добавил, что российский запрет на полёты в Грузию с 8 июля отразится на сезоне отпусков.