https://static.news.ru/photo/91fa3160-9219-11e9-8bcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Eye of Georgia/Russian Look

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили посетил Одессу, где провёл встречу со сторонниками и угрожал мэру Геннадию Труханову «антикоррупционным спецназом», назвав его и его окружение «средневековыми бандерлогами».

Встреча с Саакашвили собрала около 200 человек, сам политик на неё опоздал. Раскритиковав мэра и его команду и пообещав лично защёлкнуть наручники на запястьях Труханова, он обтянул здание мэрии лентой, как место преступления, и уехал, сообщает « Таймер ».

Ранее News.ru писал, что Михаил Саакашвили в интервью журналистам признался, что считает все украинские города похожими один на другой своим однообразным урбанистическим стилем, в котором нет места современным архитектурным решениям и технологиям.