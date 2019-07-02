https://static.news.ru/photo/2cb48d38-9ca4-11e9-b8cf-fa163e074e61_1024.jpg Клаус Йоханнис Фото: 张铖/Xinhua/Global Look Press

Бухарест готов оказать Кишинёву экспертную поддержку в проведении реформы государственных институтов. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на совместном брифинге с премьер-министром Молдавии Майей Санду.

По словам главы государства, в румынском правительстве уже сформированы группы специалистов, которые вместе с представителями молдавского кабмина определят сферы, где потребуется помощь. По результатам этой работы будут запущены конкретные проекты поддержки.

Йоханнис добавил, что Румыния намерена убедить Евросоюз возобновить оказание Молдавии финансовой помощи. Её предоставление было заблокировано при прежнем правительстве республики.

Санду, в свою очередь, отметила, что Молдавия нуждается и в экспертной, и в финансовой поддержке. Наряду с этим ей необходима поддержка проектов в социальной сфере. По словам премьера, трудности, испытываемые республикой, являются «наследием олигархического режима», сообщает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Санду провела переговоры с еврокомиссаром ЕС по политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом и подтвердила готовность реализовать Соглашение об ассоциации, подписанного в 2014 году.