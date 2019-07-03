https://static.news.ru/photo/37f2b8de-9da1-11e9-8859-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Altan Gocher/Global Look Press

Власти Турции задержали в приграничном городе Акчакал двух гражданок России. Женщин подозревают в связях с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

По данным турецкой стороны, задержанные пытались пересечь турецко-сирийскую границу. Вместе с ними были девять детей. Женщины заявили, что их мужей убили в Сирии, а они сами пытались вернуться в Россию через Турцию.

Россиянки предстанут перед судом города Шанлыурфа. Информации о судьбе детей пока нет, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Верховный суд Республики Дагестан оставил в силе решение об аресте журналиста издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева на два месяца. Перед зданием инстанции собрались десятки человек, в том числе коллеги фигуранта дела о якобы финансировании терроризма и участии в террористической организации.