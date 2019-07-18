Немецкая полиция разыскивает двух гражданок России, пропавших в Мюнхене.
Девушек зовут Мария и Татьяна, сообщается на
В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по этому факту. Генеральное консульство РФ в городе находится в контакте с местными властями и выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее News.ru писал о том, что две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди. На этом настаивал её брат, у которого спустя 35 лет появилась информация, что его сестра может быть похоронена в «могиле ангела».