https://static.news.ru/photo/b6f9b466-a97c-11e9-88a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: russische-botschaft.ru

Немецкая полиция разыскивает двух гражданок России, пропавших в Мюнхене.

Девушек зовут Мария и Татьяна, сообщается на сайте российского посольства в Германии. Они исчезли 13 июля.

В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по этому факту. Генеральное консульство РФ в городе находится в контакте с местными властями и выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее News.ru писал о том, что две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди. На этом настаивал её брат, у которого спустя 35 лет появилась информация, что его сестра может быть похоронена в «могиле ангела».