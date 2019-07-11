https://static.news.ru/photo/fea869d2-a3e7-11e9-8f56-fa163e074e61_1024.jpg Александр Винник Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Срок содержания под стражей Александра Винника, задержанного в Греции по обвинению в отмывании денег, продлён до 25 января 2020 года. Такое решения принял Совет суда в Салониках.

Срок содержания под стражей Винника должен был заканчиваться 25 июля. В особо исключительных случаях должен собираться совет судей, который может продлить содержание под стражей еще на полгода <...> В ходе заседания судьи заявили, что у них стоит задача продлить срок содержания Винника под стражей, — сообщил адвокат Тимофей Мусатов.

Мусатов заявил о решении подать апелляцию на решение суда. Это связано с нарушениями в подготовке заседания — повестка обвиняемому пришла на греческом языке, а сам процесс вёлся в отсутствие адвокатов. Он также подчеркнул, что продления срока более чем на два года редкое для Греции событие, сообщает ТАСС .

Винника задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017. Запрос выполнили США, обвиняющие россиянина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.

Ранее News.ru писал, что суд Греции отказался освободить россиянина Алексанра Винника, обвиняемого США в отмывании миллиардов долларов через криптовалюты. Свою вину заключённый не признаёт.