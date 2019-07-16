Гражданин России, задержанный финскими пограничниками за фальсификацию документов и превышение сроков пребывания в шенгенской зоне, будет депортирован на родину. Об этом заявил заведующий консульским отделом российского посольства в Хельсинки Александр Зеленов.
Как нам сообщили, принято решение о депортации гражданина в Россию в ближайшие дни и закрытии ему въезда в Финляндию на три года, — цитирует Зеленова РИА Новости.
Россиянина задержали на Многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Торфяновка» за грубую фальсификацию документов и превышение разрешённых сроков пребывания в шенгенской зоне.