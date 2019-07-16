Фото: Tong Shuai/Xinhua/Global Look Press

Петиция с требованием «смелых решений» по Крыму и Донбассу появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. По мнению автора обращения, Киев может «выкупить» регионы у России в рассрочку.

Политику предлагают воспользоваться некой тактикой, применённой Китаем. Автор настоятельно просит Зеленского обратить внимание на этот вариант, передаёт TEZAR NEWS. Ранее News.ru писал, что около трёх тысяч человек собрались в парке...