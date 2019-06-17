https://static.news.ru/photo/9e4bfc58-90ef-11e9-a26b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Белорусский суд приговорил гражданина России, организовавшего поставки в РФ санкционной плодовоовощной продукции из Западной Европы, к пяти годам колонии усиленного режима за уклонение от уплаты налогов.

Согласно материалам уголовного дела, возбуждённого в 2018 году, возглавляемая россиянином компания закупала польские яблоки и турецкие помидоры, официально ввозила их в Белоруссию, а затем отправляла на московские рынки. В 2016–2018 годах объём поставок санкционных продуктов составил более 20 тысяч тонн. При этом в бухгалтерских документах указывалось, что продукция реализуется на белорусских рынках.

Суд Кобринского района Брестской области признал гражданина России виновным в умышленном занижении налоговой базы, которое повлекло причинение ущерба в особо крупном размере. В соответствии с приговором у него были конфискованы легковой «Мерседес», шесть грузовых автомобилей и четыре полуприцепа. Кроме того, ему в течение пяти лет запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сообщается на сайте Комитета госконтроля (КГК) республики.

Ранее News.ru писал, что Россельхознадзор выявил ряд белорусских компаний-посредников, которые незаконно ввозят на территорию РФ продукты якобы с целью транзита их в Казахстан и Киргизию. На самом же деле все грузы остаются и реализуются в России.