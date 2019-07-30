Большинство туристов из России не обратили внимания на землетрясение, произошедшее на греческом острове Крит, сообщил управляющий директор компании Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.
По его словам, отдыхающие, как и местные жители, спали во время инцидента, передаёт
Ранним утром ощущались лёгкие точки, но не более того, тем более, речи не идет о каких-либо разрушениях, — подчеркнул он.
Представитель компании добавил, что на курортах сейчас совершенно спокойная обстановка.
Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы возле острова в 4.40 по UTC (7.40 по Москве).
Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции недалеко от Афин 19. Толчки зафиксированы 19 июля. Эпицентр колебаний располагался в 26 км к северо-западу от столицы государства.