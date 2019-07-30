https://static.news.ru/photo/8b1c18ce-b396-11e9-b226-fa163e074e61_660.jpg Фото: K. Kreder/Arco Images/Global Look Press

Большинство туристов из России не обратили внимания на землетрясение, произошедшее на греческом острове Крит, сообщил управляющий директор компании Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

По его словам, отдыхающие, как и местные жители, спали во время инцидента, передаёт РИА Новости .

Ранним утром ощущались лёгкие точки, но не более того, тем более, речи не идет о каких-либо разрушениях, — подчеркнул он.

Представитель компании добавил, что на курортах сейчас совершенно спокойная обстановка.

Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы возле острова в 4.40 по UTC (7.40 по Москве).

Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции недалеко от Афин 19. Толчки зафиксированы 19 июля. Эпицентр колебаний располагался в 26 км к северо-западу от столицы государства.