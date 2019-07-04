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Меморандум о намерениях о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Ватиканом и Минздравом РФ подписан главой ведомства Вероникой Скворцовой и асессором по общим делам государственного секретариата противоположной стороны Паоло Борджа.

Мужчина представлял детский госпиталь Младенца Иисуса, пишет ТАСС .

Настоящий меморандум предусматривает укрепление двусторонних связей между Россией и Ватиканом в области оказания медицинской помощи, проведения научных исследований, — говорится в сообщении.

Во время визита на Апеннины Скворцова посетила новое здание неврологического отделения госпиталя в сопровождении президента лечебного учреждения Мариеллы Энока.

Ранее News.ru сообщал, что встреча главы РФ Владимира Путина с папой Франциском завершилась в Ватикане. Переговоры российского лидера с понтификом длились около часа, что соответствует протоколу встреч папы римского с иностранными гостями. Они вели беседу о ситуации в Сирии, Венесуэле и на Украине.