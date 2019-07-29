https://static.news.ru/photo/1087e92e-b1e5-11e9-8fd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Российское ядерное топливо «РК-3 плюс» будет использоваться на чешской атомной электростанции «Дукованы» для реакторов ВВЭР-440. Соглашение об этом подписали представители холдинга «ТВЭЛ», входящего в структуру Росатома, и чешской национальной энергетической компании EZ a.s.

Перевод АЭС «Дукованы» на топливо «РК-3 плюс» позволит увеличить длительность топливного цикла электростанции. Проект также даст возможность повысить безопасность и экономическую эффективность эксплуатации энергоблоков, передаёт ТАСС со ссылкой на вице-президента по научно-технической деятельности «ТВЭЛ» Александра Угрюмова.

До загрузки в реактор топливо пройдёт различные испытания, после чего будет получена лицензия на эксплуатацию в чешском Госкомитете по атомной безопасности.

Атомная электростанция «Дукованы» расположена на юго-востоке Чехии. На ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, они были введены в работу в 1985-1987 годах.

В июне, как писал News.ru, после плановой остановки для замены 20% топлива и реконструкции некоторых элементов оборудования был запущен второй энергоблок АЭС. В августе планируется остановка первого.