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Прокуратура Брюсселя выяснила, кто является владельцем найденного в коммуне Андерлехт тайника со взрывчаткой. Им оказался бывший российский военнослужащий, умерший в 2011 году.

По данным СМИ, в сумке находились взрывчатые вещества, ножи и кастеты. Имя владельца не называется. Его латинские инициалы — «G.A.». Определили мужчину по отпечаткам пальцев на скотче, использованном в упаковке ножей.

По словам хозяина дома, в котором проживал военный, он был склонен к паранойе и «психически неуравновешен». В связи с тем, что он скончался, прокуратура планирует закрыть уголовное дело.

Ранее News.ru писал о том, что сирийские силы безопасности обнаружили большое количество оружия и боеприпасов в южном пригороде Дамаска.