Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятое украинским судом решение о продлении ареста главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому является стыдом и позором.
Вот и все европейские ценности, — написала она в своём
Ранее News.ru писал, что Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения Вышинского и продлил ему срок ареста. Согласно решению суда, под стражей журналист останется до 19 сентября. Следующее заседание по его делу состоится 16 сентября,