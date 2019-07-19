https://static.news.ru/photo/4af369f6-aa2b-11e9-9b4b-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятое украинским судом решение о продлении ареста главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому является стыдом и позором.

Вот и все европейские ценности, — написала она в своём Facebook .

Ранее News.ru писал, что Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения Вышинского и продлил ему срок ареста. Согласно решению суда, под стражей журналист останется до 19 сентября. Следующее заседание по его делу состоится 16 сентября,