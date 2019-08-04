https://static.news.ru/photo/05f8bf94-b6ed-11e9-b883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mil.ru/CC BY 4.0/commons.wikimedia.org

Военные Великобритании опасаются, что российские супертихие подводные лодки «Палтус» могут действовать в территориальных водах королевства и оставаться незамеченными.

Часть английского флота может быть уязвима из-за технологий снижения заметности, разработанных в РФ, сообщает The Telegraph со ссылкой на анонимные источники в армии страны.

Ранее, как писал News.ru, российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащённый вызывающей рвоту и галлюцинации у противника системой «Филин», провёл учения вблизи единственной базы ВВС в Шотландии. Проход группы российских кораблей насторожил некоторых политиков и военных Великобритании. Для сопровождения «Адмирала Горшкова» и вспомогательных судов британские ВМС отправили ракетный эсминец HMS Defender.