https://static.news.ru/photo/3b327798-9d04-11e9-95b6-fa163e074e61_1024.jpg Эмир Катара Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Члены правящей семьи Катара были ограблены в каталонской столице. Вероятно, преступники точно знали, кого они обворовывают.

Злоумышленники пробрались в номер одного из дорогих отелей Барселоны, в котором остановились высокопоставленные лица. Они получили доступ к размещённому там сейфу и достали украшения и часы, передаёт La Vanguardia .

Инцидент произошёл 29 июня. В настоящий момент местная полиция занимается расследованием ЧП.

Как сообщает ТАСС , в правоохранительных органах оценили ущерб в €30 тыс.

Ранее News.ru писал, что испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры. Опасное наркотическое вещество лишало человека способности адекватно воспринимать происходящее.