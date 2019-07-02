Члены правящей семьи Катара были ограблены в каталонской столице. Вероятно, преступники точно знали, кого они обворовывают.
Злоумышленники пробрались в номер одного из дорогих отелей Барселоны, в котором остановились высокопоставленные лица. Они получили доступ к размещённому там сейфу и достали украшения и часы, передаёт
Инцидент произошёл 29 июня. В настоящий момент местная полиция занимается расследованием ЧП.
Как сообщает
Ранее News.ru писал, что испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры. Опасное наркотическое вещество лишало человека способности адекватно воспринимать происходящее.