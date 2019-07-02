Эмир Катара Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Члены правящей семьи Катара были ограблены в каталонской столице. Вероятно, преступники точно знали, кого они обворовывают.

Злоумышленники пробрались в номер одного из дорогих отелей Барселоны, в котором остановились высокопоставленные лица. Они получили доступ к размещённому там сейфу и достали украшения и часы, передаёт La Vanguardia.

Инцидент произошёл 29 июня. В настоящий момент местная полиция занимается расследованием ЧП.

Как сообщает ТАСС, в правоохранительных органах оценили ущерб в €30 тыс.

Ранее News.ru писал, что испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры. Опасное наркотическое вещество лишало человека способности адекватно воспринимать происходящее.

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