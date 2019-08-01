https://static.news.ru/photo/39e7cdc2-b46d-11e9-8e66-fa163e074e61_660.jpg Дайнист Лоцис Фото: dainis.locis.3/facebook.com

Глава фракции «Все – Латвии» в Рижской думе Дайнист Лоцис заявил, что победа СССР над Германией в Великой Отечественной войне принесла республике несчастье.

Парламентарий посетовал на то, что не все понимают, какими потерями обернулась победа для Латвии и латышей. По его словам, республика до 1991 года находилась под советской оккупацией, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ruписал, что внештатный советник президента Латвии Юргис Клотиныш предложил оформить памятник воинам-освободителям в Риге как филиал Музея оккупации. По его словам, это станет частью борьбы с идеей освобождения 9 мая.