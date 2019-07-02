https://static.news.ru/photo/2fa75708-9cd8-11e9-a38a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Россия заплатила свой взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) за текущий год, сообщил пресс-секретарь организации Даниэль Хольтген.

Подтверждаю вам, что Россия внесла свой взнос в бюджет Совета Европы, — цитирует его ТАСС .

С 2017 года РФ частично прекратила перечисления денежных средств СЕ, заявив, что возобновит финансовые операции тогда, когда полномочия российской делегации в ПАСЕ полностью восстановят. Парламентариев из РФ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ весной 2014 года из-за присоединения Крыма.

С 26 июня 2019 года РФ снова стала полноправным членом организации. Такое решение было принято во время голосования на пленарном заседании. За это проголосовало 116 европейских депутатов, против — 62.

Ранее News.ru писал, что член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Слуцкий опроверг корыстный интерес международного сообщества в возвращении РФ в Ассамблею. Имеются в виду регулярные взносы государств-участников на нужды организации. Он объяснил это тем, что «европейские страны созрели для понимания того, что без России никуда».