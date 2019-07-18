https://static.news.ru/photo/bbf03e8a-a95a-11e9-94cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Договорённость о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля впервые запрещает любые обстрелы, а также предусматривает ответственность за нарушение режима тишины.

Представитель Украины Роман Безсмертный на брифинге в Киеве заявил, что 17 июля в Минске стороны договорились о начале бессрочного запрета на обстрелы с полуночи 21 июля, передаёт издание « Громадське ».

Ранее News.ru сообщал, что самопровозглашённая Донецкая народная республика готова подтвердить документально отказ от ответного огня на линии соприкосновения, однако Киев против данного шага. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, «некоторым кругам» выгодно продолжать конфликт.

С апреля 2014 года Киев ведёт военную операцию против самопровозглашённых республик Донбасса, заявивших о независимости после государственного переворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали 10 тысяч человек, ещё около 24 тысяч пострадали, многих захватили в плен.