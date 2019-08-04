https://static.news.ru/photo/b666ab20-b6cf-11e9-b341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/face to face/Global Look Press

Санитарная авиация доставила в больницу ребёнка, упавшего с высоты в лондонской галерее Tate Modern. После ЧП музей некоторое время был закрыт для посещения.

Ребёнок упал с высоты и доставлен в больницу санитарной авиацией Лондона. Мы ждём сообщений о его состоянии, — цитирует сводку британской полиции РИА Новости .

Также правоохранительные органы Соединённого Королевства задержали подростка, который причастен к случившемуся.

По словам очевидцев инцидента, из-за происшествия галерею Tate Modern закрыли, однако спустя некоторое время учреждение возобновило работу.

Как писал News.ru ранее, 2 августа двухлетнюю девочку в Саратове госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как на коляску, в которой её везла мама, упал строительный инструмент с крыши школы.