https://static.news.ru/photo/4722497e-a70f-11e9-b429-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приход к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского не гарантирует снятия блокады с Донбасса и Крыма. Об этом заявил независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

В интервью изданию « Экономика сегодня » он отметил, что все звучащие на Украине заявления о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и с Крыма являются ничем иным, как агитацией накануне выборов в Раду.

Сомнительно, что украинские власти снимут блокаду с Донбасса, поскольку президент Зеленский не вошел окончательно во власть. Поэтому он пока не может полноценно пользоваться даже теми правами, которые положены Зеленскому по конституции, — считает Суздальцев.

Эксперт указывает, что Украина является парламентско-президентской республикой и для проведения своего курса Зеленскому необходимо большинство в Верховной раде.

По оценке Суздальцева, гипотетически снять блокаду с Донбасса новоизбранный президент Украины сможет только в случае полной победы на выборах в Верховную раду, что является маловероятным сценарием, даже с учётом высокого рейтинга Зеленского.

Сегодня на Украине блуждающий центр силы, который постоянно дрейфует от администрации украинского президента к олигархам и партии войны и националистам, а также к играющему на этой теме бывшему президенту данной страны Порошенко, — полагает Суздальцев.

Он считает вероятным, что политический курс Украины по Донбассу и по вопросам внешней политики будет формироваться не вокруг Зеленского, а вокруг назначенного парламентом премьер-министра.

При этом не исключена ситуация, что новый премьер будет лоялен Зеленскому только формально.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал сроки снятия блокады с Крымского полуострова и Донбасса. По его словам, президент страны Владимир Зеленский может решиться на такой шаг только после внеочередных выборов в Верховную раду, которые состоятся 21 июля, писал News.ru.