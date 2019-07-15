https://static.news.ru/photo/8e1698de-a724-11e9-9ab0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/LibanoStefano

Полиция Италии в рамках спецоперации конфисковала ракету класса «воздух– воздух» у группировки ультраправых экстремистов. Снаряд находился в ангаре в городе Павия на севере страны.

Кроме ракеты у неонацистов нашли другое вооружение, а также ультраправую атрибутику, передаёт телеканал RAI News .

Склад с оружием принадлежал двум мужчинам — гражданам Швейцарии и Италии. Их задержали в гостинице около итальянского аэропорта Форли.

Как считает полиция, злоумышленники пытались продать снаряд на чёрном рынке. Речь идёт о ракете Matra 1980-х годов, масса которой составляет 800 кг, а стоимость — около €500 тысяч. Их аналоги стоят на вооружении у Катара.

Расследование, в рамках которого полиция обнаружила склад, связано с пятью итальянскими экстремистами, которые воевали на востоке Украины.

Как писал News.ru, 12 июля суд присяжных города Павия в Италии признал бойца Нацгвардии Украины виновным в убийстве в Донбассе итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика. Военнослужащего приговорили к реальному сроку лишения свободы.

После этого бывший лидер ультраправой группировки «Правый сектор» (запрещена на территории России) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.