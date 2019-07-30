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Пресс-конференция в киевском офисе агентства «Укринформ» оказалась сорвана из-за нападения радикалов. По словам главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, пострадали по меньшей мере три человека.

Парни в футболках организации «Традиция и порядок» пытались сорвать пресс-конференцию в «Укринформе», избили сотрудников агентства, выломали двери в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие, — написал Томиленко в Facebook .

Злоумышленники ворвались на пресс-конференцию кандидатов по 50 округу и обвинили одного из них — Андрея Аксёнова — в сепаратизме. Нападавшие вышибли двери, а также закидали выступающих и зрителей яйцами.

Больше всего досталось руководителю пресс-зала Сергею Ивановичу Сай-Боднару, которого молодчики душили, оттягивая от дверей. Сейчас журналисту оказывают медицинскую помощь, — добавил Томиленко.

Кроме этого, нападавшие избили двух работников техотдела «Укринформа». На место инцидента прибыла полиция. По предварительной информации, задержаны двое злоумышленников.

Как писал News.ru, ранее российский Профсоюз журналистов обнародовал заявление, в котором подчёркивается, что требование силовиков к работникам СМИ направлять в МВД данные о сотрудниках, которые должны были освещать не разрешённую властями манифестацию 27 июля в Москве, является незаконным.

Организация расценила данную практику «как форму запугивания и считает абсолютно неприемлемым любое давление на СМИ и журналистов, освещающих общественно значимые события, — особенно если это связано с применением насилия и ограничением свободы».