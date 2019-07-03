https://static.news.ru/photo/173edef0-9d8e-11e9-8130-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Верховная рада может запретить украинцам использовать нецензурную брань в СМИ, Интернете, во время трансляций в эфире и в публичных выступлениях. Законопроект о противодействии сквернословию уже зарегистрирован.

Его автором стала председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. Первым документ рассмотрит комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, передаёт РИА Новости .

При этом, как следует из текста проекта закона, перечень запретных слов и выражений должен быть утверждён кабинетом министров. Одновременно с созданием списка стоп-слов предлагается создать и систему мониторинга.

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность и крупные штрафы.

Ранее, как писал News.ru, эксперты рассказали, как избавиться от нецензурной брани в общении. Они предложили выписывать цензурные синонимы матерным словам.