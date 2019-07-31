https://static.news.ru/photo/51de2a38-b3c9-11e9-8f8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Мэр итальянского города Сассуоло Франческо Менани предложил менеджменту обанкротившейся компании Martinelli Ettore отправить сотрудников на работу в Россию. Об этом заявили в профсоюзе Fiom-CGIL.

Он (Менани. — News.ru) был лишь в состоянии попросить собственников рассмотреть перевод работников в другую компанию группы, расположенную в России, — цитирует представителя профсоюза Repubblica .

Несколько месяцев назад в занимающейся производством станков для работы с керамикой компании Martinelli Ettore трудились 54 человека. Суд провинции Модена официально провёл 30 июля процедуру банкротства организации, которая работала около 70 лет.

Франческо Менани объяснил своё предложение тем, что из всей группы компаний Martinelli Ettore «на ногах держится» только базирующееся в Московской области ЗАО Martinelli Ettore.

Я сказал, что можно попробовать в качестве крайних мер спросить оставшихся без работы сотрудников, не хочет ли кто-то из них поехать работать в Россию, — сообщил чиновник.

По его убеждению, в этом «нет ничего провокационного», к тому же работу в России Менани предложил в качестве временной меры.

Также мэр города Сассуоло напомнил, что в 2014 году обанкротилась компания, в которой он работал сам. После этого он был готов переехать в американский штат Теннесси.

Как писал News.ru, ранее рабочие завода «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола» начали массово увольняться с предприятия. Долг по зарплате перед коллективом за два месяца составил десятки миллионов рублей.