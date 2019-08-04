Грузовое судно Hadeland под флагом Барбадоса и Антигуа дважды за один вечер село на мель. Оба инцидента произошли в акватории Рижского свободного порта.
Сначала корабль оказался заблокированным при выходе из порта, однако команда смогла самостоятельно решить проблему. Спустя примерно 20 минут путь снова преградила мель, передаёт
На этот раз к судну был отправлен вспомогательный катер. Когда представители порта поднялись на борт, они нашли там нетрезвого капитана. Об инциденте был составлен протокол, а Hadeland отбуксирован обратно в Рижский порт.
Ранее News.ru писал о том, что теплоход с несколькими сотнями иностранных туристов сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.