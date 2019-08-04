https://static.news.ru/photo/cb6a000e-b6bf-11e9-9784-fa163e074e61_660.jpg Грузовое судно Hadeland Фото: www.marinetraffic.com

Грузовое судно Hadeland под флагом Барбадоса и Антигуа дважды за один вечер село на мель. Оба инцидента произошли в акватории Рижского свободного порта.

Сначала корабль оказался заблокированным при выходе из порта, однако команда смогла самостоятельно решить проблему. Спустя примерно 20 минут путь снова преградила мель, передаёт РИА Новости со ссылкой на Службу береговой охраны.

На этот раз к судну был отправлен вспомогательный катер. Когда представители порта поднялись на борт, они нашли там нетрезвого капитана. Об инциденте был составлен протокол, а Hadeland отбуксирован обратно в Рижский порт.

Ранее News.ru писал о том, что теплоход с несколькими сотнями иностранных туристов сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.