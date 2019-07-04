Фото: Администрация Президента Украины/president.gov.ua

Президент Владимир Путин заявил, что Россия имеет возможность сблизиться с Европейским союзом. Однако, по его мнению, всё зависит не от Москвы.

РФ готова на действия со своей стороны, если не будет встречать искусственного сопротивления, передаёт его слова РИА Новости. Шансы всегда есть, перспективы всегда есть, — подчеркнул он. Глава государства отметил,...