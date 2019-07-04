Путин связал противоречивые заявления Зеленского с предвыборной кампанией
Павел Ермолаев
21:55, 04 июля 2019
https://static.news.ru/photo/bbde5d70-9e90-11e9-ace5-fa163e074e61_1024.jpgФото: Администрация Президента Украины/president.gov.ua
Президент России Владимир Путин призвал дождаться окончания предвыборной кампании в Раду, чтобы понять смысл противоречивых заявлений главы Украины Владимира Зеленского.
Он, действительно, получил большой мандат доверия от украинского народа, всё время говорил о том, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит. Теперь, будучи в Европе, вдруг объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами, — цитирует «Интерфакс» главу РФ, который выступил на пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте.
Российский лидер призвал повременить с оценкой происходящего на Украине.
Ранее News.ru сообщал, что президент России назвал условия для начала контактов со своим украинским коллегой. По его словам, это станет возможным, когда Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.