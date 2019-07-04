Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции со своим итальянским коллегой Джузеппе Конте заявил, что представителям других государств не стоит требовать от Москвы соблюдения Минских соглашений в той части, которая не касается РФ.
Глава государства в качестве примера такого пункта назвал обязательство о восстановлении экономических отношений между регионами Донбасса и остальной Украиной, передаёт
Мы же не можем это сделать за них. Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Ну что это будет? — подчеркнул российский лидер.
Кроме того, добавил он, принятый на Украине закон об амнистии до сих пор не подписан лидером государства.
Поэтому, заключил Путин, необходимо спокойно во всём разобраться, а не перекладывать всю ответственность на одну сторону.
Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что выполнение Минских договорённостей в части разведения войск и вооружений — это шаг к капитуляции, а не к миру в Донбассе, писал News.ru.