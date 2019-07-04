https://static.news.ru/photo/bdd323e8-9e9c-11e9-8181-fa163e074e61_1024.jpg Церемония встречи президента РФ председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте Фото: Администрация президента России/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте продолжили переговоры за обедом. Его устроили в доме приёмов итальянского правительства, на вилле Мадама.

Меню для представителей двух стран составили на основе рыбных блюд. Так, на закуску подаются небольшие рыбки и раки на подушке из зелёных яблок и персика. В качестве первого блюда предлагается паста с морепродуктами, второе — рыба лаврак с цитрусовыми и флан из свежей зелени, а на десерт — ванильное мороженое с земляникой, сообщает ТАСС .

После обеда в планах главы РФ значится встреча с бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони, которая, вероятно, состоится уже в аэропорту.

Ранее News.ru сообщал, что Россия и Италия будут координировать усилия по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом сообщил Путин. Кроме того, российский лидер отметил, что обсудил с премьером Италии конфликт на востоке Украины.