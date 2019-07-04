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Президент Владимир Путин заявил, что Россия имеет возможность сблизиться с Европейским союзом. Однако, по его мнению, всё зависит не от Москвы.

Россия готова на действия со своей стороны, если не будет встречать искусственного сопротивления, передаёт его слова РИА Новости .

Шансы всегда есть, перспективы всегда есть, — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что РФ — единственный возможный партнёр для ЕС по многим направлениям, так как имеет удачное географическое расположение и европейский культурный код.

Он добавил, что не видит никаких серьёзных препятствий на пути к сближению.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Путин заявил, что антироссийские санкции принесли ущерб всем странам Европы. В связи с этим он выразил надежду на то, что новое руководство Евросоюза будет выстраивать с Москвой хорошие отношения.