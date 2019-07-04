Президент Владимир Путин заявил, что Россия имеет возможность сблизиться с Европейским союзом. Однако, по его мнению, всё зависит не от Москвы.
Россия готова на действия со своей стороны, если не будет встречать искусственного сопротивления, передаёт его слова
Шансы всегда есть, перспективы всегда есть, — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что РФ — единственный возможный партнёр для ЕС по многим направлениям, так как имеет удачное географическое расположение и европейский культурный код.
Он добавил, что не видит никаких серьёзных препятствий на пути к сближению.
Как ранее писал News.ru, президент РФ Путин заявил, что антироссийские санкции принесли ущерб всем странам Европы. В связи с этим он выразил надежду на то, что новое руководство Евросоюза будет выстраивать с Москвой хорошие отношения.