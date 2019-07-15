https://static.news.ru/photo/6570e09e-a6e6-11e9-be86-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому избавиться от приверженцев нацизма во властных структурах, пока они не начали навязывать ему политический курс.

Зеленскому досталась власть с обременением. Полагаю, ему необходимо с таким обременением расстаться. Иначе «обременение» будет диктовать ему политический курс, — написал Пушков в Twitter.

Таким образом сенатор отреагировал твит экс-главы правительства Украины Николая Азарова. Тот опубликовал фото нынешнего спикера Верховной рады Андрея Парубия, отметив, что он ещё в 90-х годах принимал активное участие в неонацистских шествиях.

Зеленскому досталась власть с обременением. Полагаю, ему необходимо с таким обременением расстаться. Иначе «обременение» будет диктовать ему политический курс. https://t.co/Aq6Y4nkZZs — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Пушков обвинил Зеленского в поддержке радикалов из-за одобрения кампании, развёрнутой против телеканала NewsOne. Причиной для гонений послужило предложение канала провести телемост с Россией.