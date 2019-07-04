Пушков дал оценку отказу Киева от наблюдателей ПАСЕ
Анжела Абраменко
03:11, 04 июля 2019
https://static.news.ru/photo/3e83aa28-5b3e-11e9-8cf8-fa163e074e61_1024.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отзыв Киевом приглашения наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Они собирались 21 июля контролировать ход досрочных парламентских выборов в Верховную раду.
Отозвал приглашения действующий председатель украинского парламента Андрей Парубий, объяснивший данный шаг боязнью присутствия в составе делегации представителей России. Подобные действия Рады являются последними конвульсиями её нынешнего руководства, написал Пушков в Twitter.
Отказом пригласить наблюдателей ПАСЕ на украинские выборы Киев ничего не добьётся. <...> Уже скоро там будут и новый спикер, и другая Рада. И точно капризы Украины на статус России в СЕ (Совете Европы. — Ред.) уже не повлияют, — говорится в его сообщении.
Отказом пригласить наблюдателей ПАСЕ на украинские выборы, Киев ничего не добьётся. Это последние конвульсии нынешнего руководства Рады и укроделегации в ПАСЕ. Уже скоро там будут и новый спикер, и другая Рада. И точно капризы Украины на статус России в СЕ уже не повлияют.
Ранее News.ru сообщал, что спикер Рады Украины Андрей Парубий обратился в офис главы Незалежной с просьбой предоставить данные о судьбе переданного на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому закона о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами процедуры импичмента лидера государства. По словам председателя парламента, срок принятия лидером окончательного решения относительно закона о ВСК уже истёк.