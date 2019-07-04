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Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации. По его словам, подобное решение может принять Конституционный суд (КС) Украины.

Это позволит вернуться к власти людям, мечтавшим в течение последних пяти лет о реванше, написал Порошенко на своей странице в Facebook. Мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в...