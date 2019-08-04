https://static.news.ru/photo/bdc86946-b6c3-11e9-890d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykhailov Stanislav/Global Look Press

Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» в Донбассе временно изменит режим работы. Это необходимо для разминирования территории.

На время введённых ограничений пункт должен быть открыт до 18 часов, но пропуск людей планируется завершать за полчаса до этого, сообщили в штабе операции объединённых сил. После этого на окрестной территории начнут работать сапёры и гражданскому населению будет находиться там опасно.

Разминирование проведут на неподконтрольной Киеву территории. Ограничения действуют до 10 августа.

Как писал News.ru, украинские военные заявили, что не могут приступить к ремонту разрушенного в результате боевых действий моста в станице Луганской. Там говорят, что до сих пор не получили гарантии безопасности для специалистов.