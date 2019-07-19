https://static.news.ru/photo/fc18a66c-abaa-11e9-baa0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Державна прикордонна служба України/facebook.com/DPSUkraine

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области второй раз за сутки приостановил работу из-за обнаружения возле него неразорвавшейся мины. Об этом сообщила Государственная погранслужба Украины (ГПСУ).

Неразорвавшуюся 120-мм артиллерийскую мину обнаружили около 12:10 мск в в 150 метрах от КПВВ «Майорское», неподалёку от обочины дороги, говорится на странице погранслужбы Украины в Facebook .

Для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава ГПСУ, обеспечивающего функционирование КПВВ, глава ГПСУ по согласованию с командующим Объединённых сил пропуск через линию разграничения временно приостановил, — добавили в ведомстве.

Гражданское население, а также персонал контрольных служб перемещены в безопасное место. В настоящее время группа разминирования занимается изъятием снаряда.

Как писал News.ru, ранее сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уже находили взрывоопасный предмет рядом с пропускным пунктом «Майорское». Анонимное сообщение в полицию о минировании КПВВ поступило 21 июля в 6:45 мск. По состоянию на 09:35 мск каких-либо опасных предметов не выявили, после чего пропуск лиц и транспортных средств был возобновлён.